El entrenador ha anunciado que no continuará como DT de Brasil.

Brasil quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 tras caer en definición por penales ante Croacia. La lamentable derrota del 'Scratch' ya trajó su primera consecuencia y esta es la salida inminente de Tite del cargo como DT.

Durante la conferencia de prensa después del partido por los cuartos de final, el estratega brasileño confesó que su ciclo con la 'verdeamarelha' ha llegado a su final, algo que ya había anticipado hace un año y medio.

"Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo. Como ya dije, acaba mi ciclo. Lo dije hace más de un año y medio y no soy un hombre de dos palabras. No estaba jugando para ganar y después hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca los sabe", comentó el director técnico.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Dividimos las alegrías, dividimos las tristezas. Nadie más que nosotros quería dar esa alegría (a los brasileños). Tenemos una generación que está surgiendo y que se está fortaleciendo en las adversidades”.

De esta manera, Tite dejará el cargo del seleccionado carioca luego de casi 7 años de proceso. Durante esta etapa, Brasil llegó a consagrarse campeón de la Copa América 2019, donde venció a Perú. Además, llegó dos veces a cuartos de final de un Mundial (2018 y 2022).