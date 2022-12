El fútbol es alegría, es momento para el recuerdo, y todo lo que parte desde ese lugar. La Selección Brasileña está sometiendo a Corea del Sur con una contundente goleada, demostrando que están listos para retos mucho más grandes, por su jerarquía y nombres superlativos.

No hablamos del funcionamiento porque sería algo repetitivo, directamente, no se menciona para no ser repetitivo. Pero vamos a lo fáctico, aquel punto que termina siendo invitación para este tipo de artículos. El aspecto más llamativo de todos.

La Canarinha marcó el 3-0 bajo los pies del gran Richarlison, quien luego de una jugada extraordinaria colectiva, puso la cereza al pastel de esta goleada monumental. El entrenador de Brasil, Tite, se unió a la celebración del delantero del Tottenham de la Premier League, con el famoso baile.

Para entender esta situación, podemos decir que el técnico de Brasil, Tite, no solo quedó impresionado con el gol, sino que también participó en las celebraciones con Richarlison y el banquillo de Brasil cuando la fiebre de la fiesta se hizo cargo. Demostrando su aprobación a este tipo de situaciones, bien por ambos profesionales del deporte rey.

