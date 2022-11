Los mundiales de fútbol se juegan de esta manera, es lo justo y necesario dicen lo que más saben sobre este tema. Polonia demostró ante un peligroso Arabia Saudita cómo se manejan los tiempos contra rivales de este tipo, los cuales no tienen mucho que perder, pero demasiado por ganar.

Arabia Saudita no volvió a repetir su funcionamiento como vs. Argentina. Al parecer, los europeos estudiaron mucho mejor a la sorpresa absoluta de la primera jornada. Asumiendo ciertos riesgos que se los sacaron del posible triunfo o empate parametrado. El equipo de Robert Lewandowski hizo los deberes, de manera correcta.

El delantero del FC Barcelona no hizo un gran partido, pero aguantó desde su zona la salida del equipo árabe. Demostrando estar vigente aun sin mostrar su máximo rendimiento. El solo hecho de saber moverse, lo terminó acomodando, dándole un tiempo a sus compañeros cuando debían manejar el balón.

Los goles de esta mañana para Polonia fueron obra de Piotr Zieliński y Robert Lewandowski. El primero fue hermoso porque llegó cuando nadie se lo imaginaba. Mientras que Lewi aprovechó un error en la zona defensiva del cuadro regional, de donde se juega hoy por hoy la cita mundialista. Cumpliendo con llevarse las tres unidades de la mesa.

La próxima jornada del Grupo C tendrá a Polonia jugando contra Argentina el próximo miércoles 30 de noviembre, desde las (2:00 PM - HORA PERUANA) en el Estadio 974, Doha, Catar. Por el lado de Arabia Saudita, tendrá que chocar contra México el mismo día, a la misma hora, en el Estadio Lusail. Nos espera una tercera fecha espectacular, a puro fútbol y emoción.

PREVIA - POLONIA VS. ARABIA SAUDITA:

La Copa del Mundo Qatar 2022 ha traído muchas sorpresas que nunca vamos a olvidar. Vimos un gran triunfo de Corea del Sur ante Alemania y también de Arabia Saudita sobre Argentina, tanto los germanos y albicelestes contaron con la presencia de todas sus Estrellas. Mientras tanto, Polonia no pudo ganar en su debut ante México, a pesar de que tuvieron una chance grande de hacerse con los tres puntos, Robert Lewandoski falló un penal que le puede costar a su selección, tras empatar con los Aztecas 0-0.

El marcador:

Tras lo sucedido en la Fecha 1, las expectativas de los hinchas del fútbol son muy grandes, debido a que todos los equipos del Grupo C aún tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Aunque algunos como los árabes que ganando su encuentro ante los Polacos estarían clasificando a Octavos de Final, después de 28 años, porque la última vez que disputó esta parte de dicho torneo fue en Estados Unidos '94.

No cabe duda que las Águilas blancas no la tendrán nada fácil, porque tienen la presión de avanzar y no quedarse en Fase de Grupos, además por la calidad de jugadores que se encuentran en las mejores ligas del mundo. Por otro lado, los de Medio Oriente no manejan este tipo de situaciones, ya que han demostrado que le pueden competir a cualquiera.

Antecedentes:

Arabia 1-2 Polonia (Amistoso Internacional 2006)

Posibles alineaciones de Polinia y Arabia Saudita:

Polonia: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Krychowiak, Zelewski, Kaminski, Zielinski, Szymanski y Lewandowski.

Arabia Saudita: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Abid, Kanno, Al-Dawsari y Al-Shehri.

Los datos de Polonia vs. Arabia Saudita:

Hora: 8:00 (hora peruana)

TV: Latina y Directv Perú. Además, por la App de Directv GO.

Estadio: Education City.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).