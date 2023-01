Este jueves 19 de enero desde las 5:00 PM, la Selección Peruana Sub 20 se mide ante su similar de Brasil por la primera fecha del grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 20

Perú vs Brasil Sub 20 en vivo y en directo por la primera fecha del Sudamericano 2023: transmisión por Latina, Directv Sports y online por DIRECTV GO del duelo en Colombia

Sudamericano Sub 20

Jugándose en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, la Selección Peruana y el plantel de Brasil Sub 20 se estrenarán en el Campeonato Sudamericano Sub 20 Colombia 2023. Jugando por la primera fecha del grupo A, las escuadras chocarán desde las 5:00 PM. con el único objetivo de ganar.

Dirigidos por Jaime Serna, el estratega de la Selección Peruana Sub 20 tiene un gran reto al medirse en su debut ante Brasil. Si bien es cierto que tendrá que enfrentarse ante todos, chocar ante el 'Scratch' en el estreno del Campeonato Sudamericano Sub 20 Colombia 2023 supone un reto mayor.

Por ello, y teniendo el gran respaldo de los clubes ya que al no ser Fecha FIFA las instituciones no están obligados a ceder a sus futbolistas, la Selección Peruana Sub 20 llegará con todas sus figuras tales como los delanteros de Alianza Lima: Sergio Goicochea y Sebastián Pineau, Kluiverth Aguilar desde Europa y Catriel Ceballos de Argentina.

Por el lado de Brasil, el 'Scratch' no podrá contar con su gran figura: Endrick. Vendido recientemente al Real Madrid, el hábil delantero del Palmeiras no participará del torneo; pero, como para no sentir su ausencia, sí están los cracks de Vitor Roque, Andrey Santos, Sávio y Luis Guilherme.

Perú vs Brasil: marcador en vivo y resultado en directo del Campeonato Sudamericano Sub 20

Perú vs Brasil: horarios en vivo del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 20

Perú: 5:00 PM.

Ecuador: 5:00 PM.

Colombia: 5:00 PM.

México: 4:00 PM.

Argentina: 7:00 PM.

Chile: 7:00 PM.

Brasil (Sao Paulo): 7:00 PM.

Estados Unidos (Florida): 5:00 PM.

Perú vs Brasil: planteles del Campeonato Sudamericanao Sub 20

Selección Peruana Sub 20

Kluiverth Aguilar ~ Lommel SK

Catriel Cabellos – Racing Club de Argentina

Juan Pablo Goicochea – Alianza Lima

Sebastien Pineau – Alianza Lima

Selección Brasileña Sub 20

Vitor Roque - Atlético Paranaense

Andrey Santos - Chelsea

Sávio - PSV Eindhoven

Luis Guilherme - Palmeiras