“A la gente de Perú les digo, no se ilusionen porque aquí no van a ganar”

Cada vez faltan menos días para que la Selección Peruana juegue frente a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca tienen muy en claro que de lograr una victoria en este encuentro, estarían muy cerca de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Este encuentro está catalogado como uno de los partidos de la fecha en las Eliminatorias Sudamericanas, pues ambas selecciones se juegan la clasificación al Mundial de Qatar. Los dirigidos por Ricardo Gareca marchan en el quinto lugar con 21 puntos, mientras que los ‘charrúas’, en zona de clasificación directa, están en el cuarto lugar con 22 unidades.

Un periodista uruguayo de Radio Fénix alzó la voz y dijo que la Selección Peruana no ganará en Montevideo. "A la gente de Perú les digo, no se ilusionen porque aquí no van a ganar. Que vengan los que pagan 300 dólares, los que pidieron más entradas, pero acá, en el Estadio Centenario no van a ganar. Perú ya fue", fue lo que dijo el comunicador con aires de grandeza.

Algo muy parecido sucedió en la previa del partido frente a Colombia cuando la Selección Peruana iba a enfrentar a los ‘cafeteros’ en Barranquilla, un periodista dijo que la ‘bicolor’ venía muy agrandada y que no ganarían de visitantes, el encuentro terminó 1-0 a favor de la ‘blanquirroja’. Se espera que los dirigidos por Ricardo Gareca puedan hacer un buen encuentro en Montevideo y traigan a Lima un resultado positivo.