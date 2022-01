Será uno de los fijos seguramente para el planteamiento precavido de visita. Aldo Corzo será uno de los puntos confirmados por Ricardo Gareca para jugar como titular ante Colombia. El lateral derecho de Universitario de Deportes tuvo una charla con 'FPF PLAY'.

Donde explicó los estudios que vienen teniendo como grupo para enfrentar a 'los cafeteros': "Conocemos a la selección colombiana. Sabemos de sus fortalezas y sus debilidades. Juega bien al fútbol y es un equipo duro. El año pasado jugamos tres partidos con ellos. Sabemos a quién nos vamos a enfrentar".

Con respecto a los partidos amistosos contra Panamá y Jamaica respectivamente, 'El Mazo' afirmó lo siguiente: "Estos partidos nos ayudan mucho en lo personal y en lo colectivo. Sirven para estar bien físicamente y agarrar ritmo. Ayudan para llegar al 100% a los duelos importantes de las eliminatorias".

Finalmente, hizo un pedido a los organismos gubernamentales: "Es muy importante que siempre haya público. Es importante para que nosotros nos motivemos y saquemos algo más. No es coincidencia que cuando no hubo gente no sumamos y en los que sí, nos fue bien. Son detalles que no hay que dejarlos pasar. Estamos contentos con el 30% permitido contra Jamaica, pero esperamos que contra Ecuador el aforo sea más del 50%".