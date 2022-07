Consiguiendo un triunfo en el cotejo entre New York City ante New York Red Bull, el defensor peruano Alexander Callens habló tras el enfrentamiento. Tocando el tema de la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana, el zaguero se mostró sorprendido.

Dándole las gracias públicamente, el defensor peruano Alexander Callens fue claro y comentó que gracias al profesor Ricardo Gareca el equipo recuperó seguridad y que todo el plantel mejoró bajo su dirección técnica.

"Yo pensaba que se iba a quedar. Todo el mundo pensaba que se iba a quedar. Agradecerle por todo a Ricardo Gareca. Todos sabemos lo que ha hecho. Devolvió la ilusión. Ahora confiamos en nosotros mismos, somos un equipo mejor", destacó Alexander Callens en declaraciones a La Bola Sports.

Siguiendo con sus comentarios, Alexander Callens también habló sobre el quién llegue a reemplazar al estratega argentino Ricardo Gareca. Bajo esa premisa, el defensor de 30 años fue claro al mencionar que el grupo es como una familia.

"Quien venga sabe que tiene un buen grupo, que es como una familia. El que esté le vamos a recibir de buena manera", preciso Alexander Callens, que bajo la dirección táctica de Ricardo Gareca se consolidó como zaguero de la Selección Peruana.

Alexander Callens tomó un gran protagonismo sobre la última recta de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, el defensor consiguió ser parte del plantel que alcanzó el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América Brasil 2021.