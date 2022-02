Gustavo Roverano fue nombrado nuevo director técnico de la Selección Peruana Sub 20 y esto no fue visto con buenos ojos por algunas personas

Arakaki sobre elección de Roverano como DT de la Sub 20: "Es mi amigo y no está mal"

Ernesto Arakaki, director de menores de la FPF, dio a conocer más a fondo al nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20. El exportero de Alianza Lima, Gustavo Roverano, fue el elegido para tomar el mando de la nombrada categoría de la ‘bicolor’. El ‘chino’ dijo que el panelista del programa ‘A presión’ se encuentra muy contento con la oportunidad.

“Gustavo Roverano está muy entusiasmado. Él está buscando una oportunidad como esta. Él se siente muy peruano. Tenemos la ilusión de llevar a la selección de menores a los mundiales. Conozco su disciplina y su manera de trabajar. Estoy seguro que hará todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar el éxito”, dijo Ernesto Arakaki en entrevista con Gol Perú.

Por otra parte, el cuestionamiento de que Gustavo Roverano sea el técnico de la Sub 20 de Perú ya comenzó a dar que hablar, pues ‘Chalaca’ Gonzáles es uno de los que se refirió al tema diciendo: “Sobre Gustavo Roverano, no conozco que haya trabajado con otra Sub 20, lo conozco, soy su amigo, pero para llegar a una selección hay que hacer méritos y en menores o Sub 20, no lo tengo con experiencia en menores, me sorprende pero vamos a ver qué pasa más adelante”, declaró a Ovación el experimentado extécnico de Sport Boys y selecciones menores de Perú.

Finalmente, Ernesto Arakaki dijo lo siguiente sobre el nombramiento del exgolero: “Gustavo Roverano al final fue uno de los técnicos que pasó todos estos filtros de muy buena forma. Lamentablemente ha jugado conmigo y es amigo, y creo que no tiene nada de malo trabajar con gente de tu confianza”, sostuvo a las cámaras de Gol Perú. Pues mucho se habla de que el puesto dado al exjugador de Alianza Lima habría sido por amistad. Se espera que el uruguayo-peruano pueda hacer un buen papel con los menores de la ‘blanquirroja’ y se haga de logros.