Ricardo Gareca, después de haber brindado su última conferencia de prensa en nuestro país, regresó a Argentina para reencontrarse con su familia y evaluar futuros proyectos en su carrera. Sin embargo, a raíz de su viaje, el DT fue criticado duramente por el periodista Elejalder Godos.

A través de sus redes sociales, el periodista deportivo criticó duramente al 'Tigre' por haber viajado en clase económica en su retorno a Argentina. De acuerdo a lo indicado por Elejalder Godos, el estratega es un 'ridiculo' por viajar en clase económica cuando es 'millonario'.

"Ricardo Gareca retornó a Argentina en clase económica. Millonario ridículo, más duro que po** de muñeca", fueron las declaraciones del periodista a través de su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, eso no fue lo único que expresó, ya que en el mismo tuit Elejalder Godos indicó: "En sus casi 8 años de estadía en Perú, viajó en primera clase. Tengo que hablar con los jugadores, mirarlo a los ojos. Dio la vuelta al mundo sin poner un mango que lo p***".

Elejalder Godos mostró una postura opositora a Ricardo Gareca en los últimos años. Incluso, cuando se confirmó que el argentino no iba a seguir en la selección peruana, el periodista se mostró conforme e indicó que no se le debe rogar a nadie, y menos a alguien que no te clasificó a Qatar 2022.