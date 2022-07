Alessandro Burlamaqui, volante peruano que acaba de ser anunciado como jugador de CD Badajoz de la tercera división española, habló sobre la llegada a su nuevo club procedente de Mestalla, y también se refirió a su objetivo a largo plazo de vestir la camiseta de la Selección Peruana.

"A nivel futbolístico me tomo este año como un reto para mí e intentar hacer algo bonito y que sirva de algo mi cesión. La categoría en sí, es muy competitiva, hay grandes equipos compitiendo en esta categoría y sobre todo en este grupo, que para mí es de lo más difíciles de los dos. Con ganas de intentar hacer algo bonito, siempre el objetivo aquí ha sido subir a Segunda División y ojalá se dé", declaró para Infobae.

"Siempre me ha quedado la espina, ojalá en algún momento se pueda dar el tema de selección, ya lo he dicho que siempre estoy a disposición de la selección. Obviamente, entiendo que me tengo que ganar el puesto y debo seguir luchando. Es parte del crecimiento, solo queda seguir trabajando para estar ahí", reveló el volante peruano.

"Yo creo que es un paso hacia adelante con respecto a categoría y madurez. Con este paso lo que quiero es volver con más experiencia, con más minutos en una división más alta y aprender. Ese es el objetivo de esta cesión para volver más fuerte", finalizó Burlamaqui.

Cabe resaltar que el debut del CD Badajoz, en el Grupo 1 de la primera división de la RFEF, será ante Leonesa en condición de visitante. Este compromiso ha sido programado para el próximo 28 de agosto.