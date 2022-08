Hay nuevos aires en la selección peruana, porque el entrenador Juan Reynoso tomó el cargo tras la salida de Ricardo Gareca, y el estratega intenta darle de a poco una nueva identidad al equipo nacional.

El Cabezón hizo gran parte de su carrera como DT en México, donde logró algo que era casi imposible, que es sacar campeón a Cruz Azul, situación que hasta el día de hoy agradecen en dicho cuadro.

Uno de los históricos del elenco azul y también de la selección azteca es Carlos Hermosillo, quien alabó las condiciones de Reynoso y dijo que apoyará con todo a Perú de cara a las próximas eliminatorias.

"Yo tengo un gran cariño, respeto y admiración por Juan. Tuve la fortuna de estar hace un mes o dos, en su casa, y le platicaba que me encantaría verlo en la selección. Era su siguiente paso. Tiene una familia maravillosa. Ahora, me siento orgulloso. Conocía gente maravillosa, y Juan Reynoso es uno de ellos. Es un buen amigo, gran persona, un buen padre de familia, buen esposo, y hará un buen papel con Perú. Tienen una buena selección pese a que se quedaron en la orilla, tienen que vivir un recambio", dijo a Depor.

"Yo no tengo la menor duda. Seré el fan número uno de Perú. Por supuesto que voy con mi selección, pero siempre he sido un fiel aficionado a Perú. Lo hice en Rusia 2018 y en la Copa América de Brasil 2021. Sammy Sadovnik, periodista y amigo, que trabaja conmigo en Telemundo, no me va a dejar mentir. Me daría mucho gusto ver a Perú en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, que lo vamos a transmitir nosotros. Lo único que le falta a Perú, al igual que México, es el gol. Les falta un delantero matón. Después, tienen una selección ordenada, balanceada y juegan bien al fútbol", agregó.

Además, Hermosillo, que jugada de 9, habló de Santiago Ormeño: "A mí me gusta mucho lo que hace Ormeño. Tiene que seguir adaptándose, hay veces lo veo sin piernas y falto de confianza. Un jugador que tiene gol es importante para cualquier equipo y selección".

Por último, le mandó un recado a los hinchas peruanos: "Que lo apoyen muchísimo a Juan. Muchas veces nosotros preferimos un extranjero, pero hay que apoyar a nuestros talentos, nuestros valores. Le tengo un gran cariño, un gran respeto. Ahora que vaya para allá (Perú), que me invite un buen ceviche".