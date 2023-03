Viendo una tarjeta roja más en su historial, el defensor Carlos Zambrano fue expulsado durante el cotejo entre la Selección Peruana ante Marruecos, Chocando en Madrid, el defensor dejó el campo de juego al minuto 79, luego de una falta sobre Sofiane Boufal, que también salió fuera del césped del estadio Cívitas Metropolitano.

“El equipo mostró otra cara de lo que sucedió con Alemania, que sinceramente fue desastroso, pero logramos un buen resultado con un buen equipo”, reveló el defensor peruano Carlos Zambrano, tras el final del partido ante Marruecos.

Siguiendo con su alocución, el zaguero también habló sobre su trabajo en el campo de juego y cómo hizo dupla con el defensor Anderson Santamaría. En ese sentido, Carlos Zambrano también comentó los puntos altos del fondo de la Selección Peruana.

“Hay muchos jugadores en la zaga, hoy nos tocó jugar con Santamaría y supimos contrarrestar a un equipo que es muy rápido adelante”, comentó el defensor Carlos Zambrano sobre su desempeño de la Selección Peruana ante Marruecos.

Cerrando su intervención, Carlos Zambrano contó detalles sobre su expulsión. Responsabilizando a Sofiane Boufal, el zaguero se mostró sorprendido por la tarjeta roja que vio en el duelo entre la Selección Peruana ante Marruecos.

“El marroquí me agrede y yo le respondo con un manotazo en el cuerpo y cuando le reclamo al árbitro me dice que por responderle me expulsa, me quedo muy apenado por la expulsión”, cerró Carlos Zambrano.

PERÚ VS MARRUECOS: EXPULSIÓN DE CARLOS ZAMBRANO