La Selección Peruana concluyó sus dos partidos amistosos en esta jornada FIFA. El combinado peruano sumó un balance de una derrota y un empate, a lo largo de estos dos encuentros que afrontó en esta fecha de preparación.

En un principio el elenco peruano chocó ante Alemania en Mainz donde desafortunadamente cayó derrotado por 2-0. Asimismo, en este último cotejo igualó ante Marruecos con un resultado final de 0-0.

Sin embargo, estos dos partidos no fueron del todo bueno para el equipo nacional en lo que se refiere a la productividad, y es que según las estadísticas brindadas por el portal Son Datos y No Opiniones, Perú no pateó al arco.

"ES LA PRIMERA VEZ QUE QUE LA SELECCIÓN PERUANA REGISTRA CERO REMATES AL ARCO EN DOS PARTIDOS CONSECUTIVOS EN SUS ÚLTIMOS 100 COTEJOS DISPURADOS", se lee en su tuit de la página.

Es importante mencionar que los próximos duelos amistosos de la Blanquirroja serán en Junio y probablemente se disputen en Estados Unidos. Además, uno de los rivales sería la Selección de Chile.