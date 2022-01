Christian Ramos no pudo completar los trabajos de calentamiento y tuvo que dejar el once titular del 'Tigre', pero al parecer no sería nada grave.

Las alarmas se volvieron a encender este jueves en la Selección Peruana, debido a que el defensor nacional, Christian Ramos, sintió una molestia en el calentamiento y no pudo iniciar las acciones del duelo amistoso ante Jamaica en el estadio Nacional. Sin embargo, no sería nada grave y la decisión de no ser de la partida pasaría porque el comando técnico de Ricardo Gareca prefirió no arriesgarlo.

"Christian Ramos sintió un poco cargado el cuádriceps en el calentamiento y lo comunicó de inmediato. Para no arriesgar y por precaución se decidió que no juegue este partido. No tendría ningún problema para llegar al partido por Eliminatorias ante Colombia", reveló Camila Zapata sobre la situación de la 'Sombra'.

La Selección Peruana derrotó 3-0 a Jamaica en su último amistoso de cara a la próxima fecha doble del proceso clasificatorio al mundial de Qatar 2022, donde se jugará la vida para llegar al certamen más importante a nivel de selecciones. Cabe resaltar que la 'Blanquirroja' venía de igualar 1-1 ante Panamá, duelo en el que Alex Valera marcó su primer gol como seleccionado nacional. Lo único negativo que dejó dicho encuentro fueron las lesiones de Marcos López y Edison Flores.

El equipo de Ricardo Gareca quedará listo para enfrentar a Colombia el próximo 28 de enero a las 4.00 p.m. (hora peruana) por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y el 1 de febrero a las 9:00 p.m. (hora peruana) recibirá a Ecuador en el estadio Nacional de Lima. Cabe resaltar que los dirigidos por el 'Tigre' tendrán que sumar de visita y ganar de local, para así mantenerse en el quinto lugar de la tabla de posiciones, el cual brinda como mínimo el repechaje al mundial de la FIFA.