Juan Carlos Oblitas brindó este viernes una conferencia de prensa tras confirmarse su alejamiento de la Federación Peruana de Fútbol. En ese sentido, el ahora exdirector deportivo de la FPF se refirió a varios temas y dio detalles de la comunicación que tuvo con ‘Chemo’ del Solar, quien había sido voceado por la prensa para sucederlo en el cargo.

“Se tocó mucho el nombre de un posible reemplazante de Juan Carlos Oblitas es ‘Chemo’ del Solar y ya se lo habían ofrecido y todo lo demás”, comenzó diciendo Oblitas, con muestras de incomodidad, ya que se venían manejando varios nombres cuando el esperaba llegar a un acuerdo con la FPF.

“‘Chemo’ me llamó antes. A ‘Chemo’ le ofrecieron otro puesto en la FPF. Nos pasamos un buen rato en el teléfono explicándole lo que significaba ese puesto y que yo lo iba a respaldar en todo. Al final, ‘Chemo’ me dijo que quería seguir dirigiendo. Tengo entendido que lo mismo le dijo a la FPF, a las personas que se acercaron a él”, añadió el 'Ciego'.

Juan Carlos Oblitas dejó la Dirección Deportiva de la FPF, así como también Ricardo Gareca dejó de ser el DT de la Selección Peruana, ambos culminaron sus contratos al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; no obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.