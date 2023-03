Con Gianluca Lapadula y Carlos Zambrano, este sería el once de la Selección Peruana ante Marruecos

El director técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso estaría poniendo la mejor carne el asador para lograr lavarse la cara ante Marruecos, después de la dura derrota ante Alemania. Es que a pesar de que son encuentros amistosos, el DT de la blanquirroja ha recibido cantidad de críticas por no alinear con lo mejor.

Motivo a eso, Gianluca Lapadula-que ante los teutones estaba en duda por una lesión en el tobillo-y Carlos Zambrano estarán desde la partida ante los Leones del Atlas. En donde buscarán aportar con su experiencia para lograr una victoria.

Además, el Bambino declaró que estuvo trabajando arduo y que se siente bien; y que el duelo ante los dirigidos por Walid Regragui será otro partido con nivel.

“Yo trabajé todos los días dos veces y estoy muy bien. Será otro partido contra Marruecos, con nivel y creo que vamos a sacar algo más. Haremos un gran partido. Es lo que siento. No sé si anote, pero sí, lo voy a intentar”, mencionó el delantero del Cagliari.

FOTO: FPF



Por otro lado, el león vuelve al once principal de la bicolor y dijo que por decisión técnica no fue titular el choque ante los europeos; y que siempre estará positivo con el grupo.

“No arranqué por decisiones del entrenador, como dije yo estoy para sumar desde el lugar donde me toque estar. Siempre estaré positivo con el grupo y creo que todos mis compañeros están para jugar. Y bueno, como te digo, son decisiones del entrenador y así me toque entrar un minuto, no voy a poner mala cara”, expresó.

FOTO: FPF

¿Cuándo y en dónde ver el Perú vs Marruecos?

Este compromiso está pactado para jugarse este martes 28 de marzo, desde las 2:30 p.m. en el Estadio Cívitas Metropolitano, y vas a poder disfrutarlo por las señales de Movistar Deportes, América Televisión y ATV.