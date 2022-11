Hoy, el combinado de Perú se medirá ante el plantel de Paraguay en el estadio Monumental este miércoles 16 de noviembre. Chocando fuerzas a las 8:00 PM. (Hora de Perú) el cuadro del técnico Juan Reynoso tendrá su tercera prueba ante el combinado dirigido por el estratega argentino Guillermo Barros Schelotto. Jugando por primera vez en Lima tras la derrota ante Australia, de cara al Mundial Qatar 2022, el partido servirá como una especie de reencuentro entre los fanáticos de la 'Blanquirroja' y el cuadro de la 'Bicolor'.

Planteando un probable partido con un equipo B, teniendo en cuenta que no estarán presentes el mediocampista del Celta de Vigo Renato Tapia, el extremo del Al Hilal André Carrillo y el delantero del Cagliari Gianluca Lapadula, el estratega Juan Reynoso planteará un cuadro alterno con figuras como Bryan Reyna y Alex Valera.

Buscando siempre el triunfo, pero también queriendo ver las funciones tácticas que pueda mostrar su plantel, Juan Reynoso optará por colocar variantes y ver qué pueden hacer ante un plantel sudamericano como el de Paraguay, rival que tendrá que enfrentar en las Eliminatorias Sudamericanas.

Golpeados también por la no clasificación al Mundial Qatar 2022, el cuadro del técnico argentino Guillermo Barros Schelotto vendrá a Lima con lo mejor que tiene. No guardándose nada pues la gran mayoría de sus seleccionados sí fueron cedidos, a pesar de no ser Fecha FIFA para las selecciones que no van a la Copa del Mundo, el técnico rival prepara una ofensiva que podría ser muy poderosa para el novel cuadro de la Selección Peruana.

Buscando redimir penas ante su afición, la Selección Peruana tiene la obligación moral de sacar un triunfo ante Paraguay este miércoles 16 de noviembre. Volviendo a jugar en el estadio Monumental, el cuadro de Juan Reynoso también quiere borrar la huella que indica que el último partido en el coloso de Ate se perdió (amistoso ante Colombia).

Perú vs Paraguay: horarios en el mundo

México – 7:00 p.m.

Perú – 8:00 p.m

Ecuador – 8:00 p.m

Colombia – 8:00 p.m

Venezuela – 9:00 p.m.

Bolivia – 9:00 p.m.

Argentina – 10:00 p.m.

Uruguay – 10:00 p.m.

Paraguay – 10:00 p.m.

Brasil – 10:00 p.m.

España – 2:00 a.m. (17 de noviembre)

Perú vs Paraguay: alienaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens, Marcos López, Pedro Aquino, Chrisrtofer Gonzales, Sergio Peña, Bryan Reyna, Christian Cueva, Alex Valera.

Paraguay: Anthony Silva; Iván Piris, Gustavo Gómez, Fabian Balbuena, Mateo Gamarra, Matías Villasanti, André Cubas, Richard Sánchez, Miguel Almirón, Derlis González.