Thomas Christiansen se enfoca en tomar este partido ante la Selección Peruana como una prueba de alto nivel. Panamá deberá buscar variantes, y por eso cree que 'La Blanquirroja' será un rival perfecto. Este cotejo amistoso se tomará con máxima seriedad.

En conferencia de prensa, el mandamás de 'La Marea Roja' lo puso en claro: "Como objetivo, es aprovechar el amistoso para ver nuevos jugadores. Sobre todo, compitiendo en un partido oficial. Nuestro objetivo es ir a Perú para competir, lo cierto es que el resultado en sí no tiene prioridad, pero lo importante es ver jugadores nuevos, que yo no he tenido la oportunidad de ver".

Christiansen además comentó que sus jugadores no son habituales convocados, pero aun así los pondrá a prueba: "Buscamos que todos los jugadores se adapten a nuestro fútbol y eso lo trabajamos también en los entrenamientos. Es un partido bueno para dejarse ver y demostrar que tienen un sitio en la selección".

Un detalle sumamente relevante, es que el mismo director técnico confirmó que después del partido ante Perú este domingo 16. Volverán a Panamá para realizar una burbuja sanitaria de 8 días aproximadamente, con la intención de salvaguardar la salud de sus jugadores en la pandemia mundial por COVID-19.