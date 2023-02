Habiendo pasado la página de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, toda la atención ahora está en el próximo proceso clasificatoria al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Para ello, enterándonos que los partidos empezarían en septiembre, ahora también se filtró contra quiénes jugaría la Selección Peruana.

En ese sentido, con la información todavía sin poder ser confirmada, el periodista 'Tigrillo' Navarro adelantó los partidos que sostendrá la Selección Peruana para el mes de septiembre. Revelando que podría ser fecha triple, el hombre de prensa publicó su noticia vía Twitter.

"Mi Drácula me dice que las Eliminatorias Sudamericanas comienzan en SETIEMBRE y el fixture es similar al anterior: Paraguay vs Perú luego Perú vs Brasil. Se analiza si la primera fecha puede ser triple", comentó en su cuenta de Twitter 'Tigrillo' Navarro.

Habiendo dejado los posibles partidos, reconocemos en un instante el fixture: sería igual al de las Eliminatorias a Qatar 2022. Primero jugando de visita y después recibiendo a Brasil, la serie de partidos se presentan como complicados.

Aunque es válido recordar que la Selección Peruana, al mando de Ricardo Gareca, el proceso eliminatorio anterior sacó un empate en Asunción gracias a un doblete de André Carrillo, pero luego perdió ante Brasil en Lima.