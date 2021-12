Juan Manuel Vargas ha estado en algunas generaciones de la Selección Peruana, como la del ‘Chorri’ Palacios, Nolberto Solano, Jefferson Farfán y Christian Cueva, con este último contó una anécdota que tuvieron cuando vestían la ‘blanquirroja’ y ‘Aladino’ quiso entrar a la broma y nombró a alguien que no le gustó al ‘Loco’.

En el programa de ‘La fe del Cuto’, el exjugador de la Selección Peruana cuenta lo que sucedió en esa concentración con Christian Cueva: “Mira, su gorra quedó por un lado y su cabeza por el otro (risas). Yo a ‘Cuevita’ lo quiero mucho. Hablamos a veces, incluso, con los temas que ha tenido ahora último, que lo han criticado. Lo he llamado para apoyarlo y hemos conversado de la familia”, comenzó diciendo Juan Manuel Vargas.

“Lo que pasa es que este es ‘Piraña’, pues. Es barrio. Había acabado la Copa América de Chile y Ricardo Gareca nos dejó libres. Salimos en grupos y llegamos al hotel como a las cuatro de la mañana. Escuchamos ruido en uno de los cuartos, entramos y los muchachos estaba ahí, alegres, y Christian Cueva estaba con su gorra volteada”, contaba el exjugador de la Fiorentina.

“Jefferson (Farfán) me empieza a joder, a molestarme y este (Cueva) suelta un nombre, la ‘innombrable’. Yo dije: ‘este chiquillo está malcriado’. Se me acercó y le metí un ‘soplamoco’ tan fuerte, que su gorra se fue para un lado y su cabeza por otro. Se picó y me quiso agarrar a botellazos...”, comentó el ‘Loco’ Vargas entre risas.

Juan Manuel Vargas siguió contando la anécdota: “Me tuvo que agarrar Claudio Pizarro, mientras que los otros lo sacan a Christian. Eran como las 5 de la mañana, no sabía en qué cuarto estaba escondido y empecé a tocar puerta por puerta. ‘Sal, pues, méteme el botellazo’, le gritaba. Salió Solano y me dijo: ‘¿Qué pasa?’ Nada, le respondí, y seguí tocando”.

“Estaba loco, porque me quería tirar un botellazo. Menos mal que lo agarraron, porque si no me lo aventaba. Hasta que lo encontré en su cuarto y le dije: ‘Cómo vas a hacer eso, para que dices ese nombre’. Se disculpó y nos amistamos. Al día siguiente, lo encontré y ‘santo remedio’, estaba calladito, tomando su desayuno. No decía nada, ya se le había pasado lo ‘Pirañón’, pero es buen chico’”, finalizó el exfutbolista de la Fiorentina.