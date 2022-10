El jugador peruano más caro de todos los tiempos, Juan Manuel Vargas, se volvió a poner la camiseta de Universitario de Deportes en un amistoso de Leyendas, donde mostró que su zurda está intacta.

El ex carrilero izquierdo de Fiorentina no olvidasu amor por el cuadro crema, y en diálogo con Willax Deportes habló del presente por el que atraviesa la U.

"He visto un gran cuadro, las cosas a veces no salen como uno quiere. De acá hasta fines de campeonato que les vaya bien y a disfrutar más que todo. No los he visto mal", dijo Vargas acerca del elenco de sus amores.

Acerca de que el elenco del Monumental está abajo de Sporting Cristal y Alianza Lima en la tabla de posiciones señaló que "a veces no salen las cosas como uno quiere".

Juan Manuel Vargas es voz autorizada para hablar de la selección peruana, y aprovechó de comentar el arribo de Juan Reynoso al equipo nacional, a quien le dio sus parabienes.

"Le deseo lo mejor al profe Reynoso y que le vaya muy bien en esta nueva etapa. (Y poder clasificar al Mundial) que es lo que queremos todos los peruanos", cerró.