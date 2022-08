El director técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, reveló este viernes al primer futbolista descartado en sus futuras convocatorias a la 'blanquirroja'. El ex entrenador de Cruz Azul, señaló que Bernardo Cuesta, no podrá formar parte de la selección nacional, a pesar de tener el deseo de representar al Perú, ya que el jugador no cumple con los tiempos establecidos.

Como se recuerda, además de Bernardo Cuesta, su propio padre aseguró en una radio local, que el delantero de FBC Melgar tiene deseo de nacionalizarse peruano y ser convocado. Sin embargo, una norma FIFA lo aleja de esa posibilidad, es por ello que el 'Cabezón' fue consultado por el diario 'La República' sobre este tema, tras las buenas actuaciones del futbolista del 'dominó'.

"Tengo un enorme cariño con la familia de 'Berni' (Cuesta), nos conocemos desde el 2014, hemos vivido tantas cosas juntas, triunfos, derrotas y el sabe, no solo en la relación, sino el aprecio que tengo hacia su calidad individual y goleadora", afirmó el técnico nacional para el conocido diario peruano.

"Yo sé que en el fútbol uno no descarta nada, pero hoy no hay nada sobre eso. Igual no cumple los tiempos. Algún momento casi cumplió cuatro años (en Perú), pero se fue a Bolivia, después cuando estaba sumando años se fue a Colombia. O sea, legalmente será muy difícil, a no ser que cambie el estatuto FIFA", agregó el nuevo DT de la 'bicolor'.

Asimismo, Juan Reynoso confesó que en el año 2014 le aconsejó a Bernardo Cuesta que se nacionalizara peruano. "No me va a dejar mentir Bernardo (Cuesta), yo no tenía nada que ver con la selección, y en el 2014 a él y a Omar Fernández les decía que 'ustedes se tienen que naturalizar peruanos', porque si es así van a jugar por la selección", sentenció el ex estratega de Cruz Azul.

La Selección Peruana enfrentará a México el próximo 24 de septiembre en Estados Unidos en un amistoso internacional, que significará el debut de Juan Reynoso como técnico de la 'bicolor'. Por esa razón, hay mucha expectativa por saber qué jugadores formarán parte de su primera convocatoria, y a quienes dejaría fuera de la lista.