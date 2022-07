La confirmación de la no continuidad de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana, ha ocasionado que varios clubes centren su atención en el 'Tigre'. Medios argentinos señalan que Independiente de Avellaneda se contactó con el entorno del estratega para hacerse con sus servicios.

Según la información de ESPN Argentina, el profe Gareca figura como candidato principal para tomar el mando del conjunto rojo. Recordemos que en este equipo, el ‘Tigre’ jugó su última temporada como futbolista profesional.

Asimismo, el periodista peruano Julio Vílchez, mediante su cuenta de Twitter, señaló que una de las listas que postulan a la presidencia de Independiente, se ha contactado con Ricardo Gareca para ver la posibilidad de que dirija al 'Rey de Copas'.

"Ahora Ricardo Gareca suena para Independiente, una de las listas candidatas para la presidencia del club contactó con el Tigre", publicó el periodista de Directv Sports Perú.

No obstante, recordemos que la escuadra de la Avellaneda no es el único equipo argentino con el que Ricardo Gareca ha sido relacionado. Hace unos días, el ex DT de la 'Blanquirroja' sonó muy fuerte en tienda xeneize; sin embargo, en Boca Juniors optaron por darle la confianza a Hugo Ibarra.