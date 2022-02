Gregorio Pérez está tranquilo esperando los permisos médicos para viajar a su país y descansar. El entrenador habló con un medio informativo de Uruguay, revelando detalles hasta el momento desconocidos de su estancia en la clínica capitalina del Perú. Donde estuvo internado por unos problemas de salud.

'El Maestro' comenzó su relato de la siguiente manera: "Estuve infartado dos días y medio, cuando llegué a emergencias los médicos no lo podían creer. Yo quería llamar a mi familia y el médico me dijo que tenía que ir al quirófano, no entendía nada. Zafé". Explicando después todo el apoyo que recibió desde tienda 'merengue'.

"Voy a estar agradecido toda la vida a Universitario y a todo el pueblo peruano. He tenido un reconocimiento muy grande y le doy mucho valor". Así mismo, detalló que estará tomándose un tiempo de descanso, y posteriormente analizará lo que vendrá en su vida profesional. Hoy por hoy solo tiene que tomarse una pausa.

"Mi vida siempre ha sido vinculada al fútbol. Hoy la prioridad es llegar a Uruguay, seguir con la recuperación dentro de una planificación que ya está coordinada con un grupo de cardiólogos". Así mismo, se mostró conmovido por el homenaje desde 'El Carbonero'.

"He llorado muchísimo estos días, por emoción, por agradecimiento. Ver salir a los jugadores de Peñarol con esa pancarta es bravo de aguantarlo". Desde esta redacción nos unimos a los mejores deseos para el histórico director técnico, que lastimosamente tiene que dejar sus funciones por razones médicas. Hasta pronto, 'Goyo'.