Antonio Ibáñez de Alba, inventor del VAR que creo este sistema tras el codazo del italiano Mauro Tassotti al español Luis Enrique en los cuartos de final del Mundial de 1994, se refirió a la polémica jugada que dejó el triunfo de Uruguay por 1-0 ante la Selección Peruana. Esta palabra autorizada, afirmó que la pelota entró completamente en el arco 'charrúa' y que las imágenes que explican que no fue gol, podrían estar manipuladas.

"Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo", dijo el español en una entrevista a Radio Ovación.

"Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”, agregó el ingeniero que también trabajó en la NASA.

“Si hubiera habido chip en la línea del arco y en la pelota, no habría problemas en estos momentos, pero ni a la FIFA ni a la UEFA les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más y más. Esa pelota entró, verifiquen esa línea superior que está manipulada”, finalizó Antonio Ibañez de Alba.

Perú enfrentará este 29 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana) a Paraguay en el estadio Nacional de Lima, escuadra que ya se encuentra eliminada de toda posibilidad de clasificar a Qatar 2022. Este duelo decisivo por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas podría darle a la 'Blanquirroja' el quinto lugar, que le permita jugar el repechaje mundialista, pero para ello tendrán que derrotar a la 'Albirroja'.