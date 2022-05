Este viernes 20 de mayo, Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados que serán tomados en cuenta para la preparación y partido de repechaje de la Selección Peruana. Todos los posibles convocados esperan con ansias ese momento en el que el ‘Tigre’ pronuncie sus nombres y apellidos, pues sería un gran envión anímico para ellos, en especial Pedro Aquino quien se pronunció sobre un posible título con el América y también habló de la ‘Bicolor’.

“Sería muy bonito irme con un campeonato. Llegar con esa mentalidad haría que anímicamente llegue muy bien al partido del repechaje. Va a ser muy importante, de vida o muerte. Qué lindo sería campeonar con América y volver a la selección, después de mi lesión, e irnos al Mundial”, agregó Pedro Aquino en una entrevista con Depor.

Sobre estar en la lista de la Selección Peruana dijo: “Ya falta poquito. Con mi agente nos ponemos a ver la convocatoria y a esperar mi apellido, que lo mencione el profesor Ricardo Gareca. Nos llena de ilusión, de alegría. Muchos dirán ‘tú ya eres seguro’. Pero, hasta que no escuche mi nombre en la convocatoria, no me quedo tranquilo”, declaró el volante del América de México.

Pedro Aquino siguió explicando qué es lo que hace cuando se ve entre los convocados por Ricardo Gareca para la Selección Peruana: “Lo sentimos como si fuéramos niños. Felizmente, tengo un canal peruano y nos sentamos todos a ver la lista. Además, lo transmiten por Facebook. Jorge (Arriola, su representante) lo ve desde Perú y yo desde mi casa, y cuando sale mi nombre nos llamamos y celebramos. Es lo más lindo. Uno no puede creer que ya está ahí. Hay que disfrutar el llamado”.

Finalmente, la ‘Roca’ habló sobre lo importante que será para el grupo estar preparados de cara a este partido de repechaje, donde se juegan todo por el todo para llegar a la Copa del Mundo: “Más que darle importancia a los equipos que nos vamos a enfrentar, creo que tenemos que pensar que tenemos que estar bien, ver cómo llegamos como plantel y cómo el profesor Ricardo plantea su estrategia. Primero hay que fijarnos en nosotros y concentrarnos en hacer las cosas bien. Aun así, sobre los equipos, me gustaría Australia, porque ya lo conocemos, ya le hemos ganado. Algo sabemos de ellos”.