Cada vez quedan menos días para que la Selección Peruana vuelva a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas, siendo su primer encuentro de esta última fecha doble frente a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. En ese sentido, Roberto ‘El Chorri’ Palacios se animó a dar su punto de vista sobre este encuentro en una entrevista con Depor, donde habló sobre la importancia de Gianluca Lapadula y más.

“Para este partido el que no puede faltar es Lapadula, porque ahorita no tenemos delantero con la capacidad de Guerrero o Farfán. Lapadula tiene el puesto asegurado. En el mediocampo, prácticamente el técnico ya tiene su equipo, ya sabe con quién jugar, ya se conocen, y por esa parte no hay mucha dificultad, porque si no está Sergio Peña, puede estar Raziel, ‘Canchita”, dijo el exjugador de Sporting Cristal.

Roberto Palacios, en ese sentido, comparó el compromiso contra Uruguay al que los dirigidos por Ricardo Gareca jugaron contra Colombia de visita: “Perú lo que necesita es sostener los primeros 15 minutos, porque Uruguay va a salir a hacer el gol. La selección tiene que ser muy inteligente y quitarle la pelota. Hacer que Uruguay no la tenga, ellos van a desesperarse al no encontrar los espacios y al no tener el balón”.

La ‘blanquirroja’ tendrá un duro partido frente a Uruguay que se jugará el jueves 24 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo, apoyado por todos los hinchas que abarrotarán el recinto, a las 6:30 pm (hora peruana). Ambas selecciones están muy cerca de conseguir la clasificación a Qatar 2022, los ‘charrúas’ marchan en el cuarto lugar de la tabla, mientras que la ‘bicolor’ en el quinto puesto.