Pedro Gallese ha sido una pieza fundamental para la Selección Peruana en el transcurso de estas Eliminatorias Sudamericanas. El portero del Orlando City se ha llevado el reconocimiento y las palmas de los hinchas ‘Blanquirrojos’ debido a sus grandes actuaciones con la ‘Bicolor’ llevando a los dirigidos por Ricardo Gareca al repechaje, donde se espera rival.

+ La mejor noticia por parte de la FIFA para la Selección Peruana en el repechaje

+ Perú tendrá un millonario premio si juega el Mundial de Qatar 2022

+ ¿Dónde jugaban hace 10 años los futbolistas de la Selección Peruana?

El portero de la Selección Peruana habló en el programa Código Fútbol de GOLPERU, sobre variados entre ellos habló sobre la promesa de Jefferson Farfán y supuesto sorteo de un auto: “Jefferson Farfán nunca sorteó el carro por ganar en Colombia. Ahora me dijo que si clasificamos al Mundial Qatar 2022 me iba a dar un carro”, declaró Pedro Gallese.

Pedro Gallese también habló sobre cómo fue que obtuvo la camiseta del mítico portero italiano Gianluigi Buffon: “En un entrenamiento Gianluca Lapadula me preguntó qué arquero admiraba y salió el tema de Gianluigi Buffon. De ahí me dijo que me la iba a conseguir y ahí la tengo como un gran recuerdo”, agregó el portero de la Selección Peruana.

Se habló mucho sobre la posibilidad de que Pedro Gallese pueda llegar a Boca Juniors, incluso la prensa argentina también lo decía. El porteo habló sobre el tema: “No sé qué tan cerca estuve de Boca Juniors. Justo me agarró en un momento en le que estaba en la Selección Peruana y le dije a mi representante que no me diga nada”, sentenció el guardameta peruana en la entrevista.