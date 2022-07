En la Federación Peruana de Fútbol aún no tienen un panorama claro del futuro comando técnico de la selección peruana; sin embargo, en las últimas semanas se empezó a rumorear a diversos candidatos que podrían asumir el cargo de DT de la 'Blanquirroja', entre ellos Juan Reynoso.

A raíz de esto, el programa 'Fútbol Como Cancha' conversó con Nolberto Solano, quien fue el asistente técnico de Ricardo Gareca durante toda su etapa al mando de la 'Bicolor'. Asimismo, 'Ñol' habló sobre la posibilidad de seguir en la selección, ya sea como entrenador o asistente técnico.

El ex jugador del Newcastle de Inglaterra, tras la pregunta sobre la posibilidad de que asuma como DT de Perú mencionó lo siguiente: “¿Quién no quisiera ser técnico de la Selección Peruana? He estado siete años al lado de Ricardo Gareca. Pero yo ahora no estoy ligado a la FPF, terminamos nuestro contrato el 13 de junio”.

Por otra parte, en relación a la posibilidad de que Juan Reynoso asuma como estratega de la 'Blanquirroja', Nolberto Solano se deshizo en halagos por el ex director técnico de Cruz Azul, a quien catalogó de gran entrenador.

“Con Juan compartimos muchos años en la selección. En el 2009 trabajé en la ‘U’ con él. Es un gran entrenador y lo avalan los resultados en el torneo local y en México consiguió sacar campeón a su ex equipo. Conoce muy bien nuestra idiosincrasia y a nuestros jugadores”.

Finalmente. antes de que concluya la entrevista, el ex asistente respondió a la posibilidad de acompañar a Juan Reynoso en el comando técnico. “A todos nos gustaría ser asistentes de la selección, pero no hablo con él hace mucho. Si se me da la oportunidad de dirigir en algún club, lo podría aceptar, pero si también me llaman a la selección, lo analizaré.