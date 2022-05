Sergio Peña ha sido la nueva figura dentro de la Selección Peruana para Ricardo Gareca. El volante del Malmö FF ha tenido más protagonismo con la ‘Blanquirroja’ en estas últimas Eliminatorias Sudamericanas donde ha jugada en la gran mayoría. El exvolante de Alianza Lima habló en una entrevista con el programa Al Ángulo sobre sus altibajos con la ‘Bicolor’ más temas.

“En las últimas fechas que no estuve tan bien, tuve lesiones. Perdí mucha confianza, no futbolísticamente, pero sí físicamente. Sentía alguna molestia y me daba miedo arrancar, fue un tema psicológico”, declaró Sergio Peña sobre el difícil momento que pasó en su carrera, algo que ha sabido manejar en el transcurso de ella en el Malmö FF y la Selección Peruana.

Sergio Peña también habló lo que tiene en la cabeza todos los días, así esté entrenando con su club: “En mi día a día estoy pensando al 100% en la selección. Existe el miedo de que haya alguna lesión porque todo puede pasar”, sostuvo el futbolista que cuenta con un pie exquisito para pegarle y dominar el balón, algo que ya nos ha demostrado cuando ha jugado con la ‘Bicolor’.

Finalmente, Sergio Peña recordó el momento que quedó fuera de la lista para el Mundial Rusia 2018: “Para el Mundial de Rusia me tocó vivir un momento bastante complicado y que no me lo esperaba, pero en ese momento era muy joven y estaba convencido que iba a tener una oportunidad más. El ‘profe’ me dijo que debía tomar una decisión y lo que él había decidido es que yo quede fuera. Cualquiera podía ser y me tocó a mí”, concluyó el volante de la ‘Blanquirroja’.