La Selección Peruana juega este martes 29 de marzo frente a Paraguay en el estadio Nacional de Lima a las 6:30 PM (hora peruana). Los dirigidos por Ricardo Gareca necesitan de una victoria para clasificar al repechaje y olvidarse de otros resultados en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericana. Roberto ‘El Chorri’ Palacios habló al respecto y dijo que el encuentro frente a los ‘Guaraníes’ será complicado.

"No creamos que será un partido fácil. el problema de ellos eran los técnicos porque jugadores tienen, mira cómo le ganaron a Ecuador. Lo bueno es que no va a estar su mejor jugador, Almirón. ¿Ustedes creen que no van a incentivar a Paraguay para que venga y le ensucie la fiesta a Perú? Si Perú no gana y empata hay otros equipos que lo podrán alcanzar y pasar. No será fácil", dijo ‘El Chorri’ en una entrevista con la página oficial de la ADFP.

Le preguntaron al exjugador de Sporting Cristal si en algún momento de su carrera le ofrecieron algún incentivo previo a un partido: "Claro que sí, por supuesto. Incluso, nos hablaron una vez para echarnos, pero eso no va con nosotros, otra vez nos hablaron para incentivarnos, es normal para ganar. ¿Si ganamos ese billete? Ganamos el partido, pero por nosotros, sin aceptar la plata. Me acuerdo que estábamos mal pero hablamos y dijimos que debemos ganar por nosotros, por nuestra hinchada por orgullo propio, para despedirnos dignamente en casa”.

Finalmente, Roberto Palacios dio su resultado previo al encuentro entre Perú vs Paraguay este martes 29 de marzo: "Me conformo con 1-0 y aseguramos el repechaje. No pidamos más, no pidamos golear, porque por ahí los chicos van a querer salir con todo y pueden dejar espacios y con marcador en contra todo se puede volver más complicado", sentenció el exfutbolista.