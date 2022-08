Juan Reynoso fue presentado el último miércoles como nuevo DT de la Selección Peruana en la Videna, donde estuvo acompañado del Agustín Lozano (presidente FPF), Juan Carlos Oblitas (Director General FPF) y también de los embajadores de la FPF. Uno de ellos fue Roberto el 'Chorri' Palacios, quien conversó esta tarde con Bolavip Perú, donde se refirió a la llegada del 'Cabezón' y se mostró seguro de que esta vez Raúl Ruidíaz podría explotar todo su potencial.

"Confío en el trabajo de Reynoso, lo tuve como compañero y como entrenador. He seguido su trayectoria en los últimos años y le ha ido muy bien. Lo importante es que el tiene una forma de jugar, un estilo y eso es lo que realmente necesitamos. Que continúe el proceso, mejorar lo bueno que se ha hecho hasta el momento, no podemos tampoco estancarnos. Tenemos que seguir creciendo como selección", dijo el exjugador de la 'Blanquirroja'.

Cuando fue consultado sobre el posible cambio de estilo: "Como ha dicho Juan, su estilo es que se defienda bien y que se ataque con claridad. Es parte del fútbol y creo que Juan lo ha hecho muy bien. No creo que tampoco haya muchos cambios, por lo que Juan lo dijo en la conferencia. No sería ni tonto, ni loco en llegar y querer cambiar todo del 'porrazo'. Va a continuar llamando a los mismos jugadores que aún están en buen nivel y sobre eso va a ir viendo qué jugadores más pueden ser llamados a la Selección, para que puedan rendir como el quiere".

Sobre los momentos difíciles que podría afrontar la 'Bicolor' en las Eliminatorias al mando del 'Cabezón'."Así como se le respaldó a Gareca cuando tuvo resultados negativos en su ciclo, porque no hacerlo también con un técnico peruano. Sabemos que en su momento hubo un mal manejo entre Reynoso y la prensa, pero como ya lo dijo él, el tiempo te ayuda a cambiar y mejorar para buscar ser el mejor. Lo tenemos que apoyar, yo lo voy a apoyar. Sé de la capacidad que el tiene, y lo que puede brindar, así que no podemos dormirnos".

Cuando fue consultado si en la era de Juan Reynoso, por fin podríamos explotar el potencia de Raúl Ruidíaz: "Ruidiaz es un jugador con mucho talento, con mucha capacidad, pero no han sabido ponerlo en el lugar adecuado. Yo lo veo jugar en la MLS y yo me he preguntado y se lo preguntan todos ¿Por qué no lo hace igual en la selección? Pero uno que sabe de fútbol se da cuenta. En la posición que juega Guerrero era imposible que pueda rendir, habiendo otras alternativas de como usarlo, por la rapidez que el tiene, por la definición que tiene y la frialdad que lo caracteriza. A él teníamos que haberlo puesto atrás del centrodelantero o por las bandas que es rapidísimo, pero no supieron aprovecharlo".

"Juan lo dijo, mientras que esté rindiendo bien en su equipo, las puertas van a estar siempre abiertas para Rudíaz. Es importante la claridad que el técnico tiene que tener para poder llegar al futbolista y que entienda lo que el técnico quiere dentro del campo. El jugador también tiene que entender y saber jugar en distintos tipos de sistema. Cuando yo jugaba, y me tocó tener nuevos técnicos, yo tuve que adaptarme rápido a lo que el técnico quería dentro del campo, porque era mi trabajo. No había tiempo para quejarme del sistema. Uno debe ser profesional, y no debe poner excusas", finalizó Roberto Palacios en nota con Bolavip Perú.

Juan Reynoso asumió a partir del día 7 de agosto del 2022, el cargo de director técnico de la Selección Peruana, con el objetivo máximo de conseguir la clasificación al Mundial del 2026. De esta manera, el estratega de 52 años tendrá su primera experiencia a nivel de selecciones y asegura trabajar por el crecimiento del fútbol peruano, y luchará para conseguir el principal objetivo, llegar a la próxima cita mundialista.