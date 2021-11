Scaloni reflexionó sobre el duelo ante Brasil y puso de ejemplo el Perú vs Francia

Uno de los partidos más importantes y atractivos de la fecha 14 en las Eliminatorias Sudamericanas será el Argentina vs Brasil, ante este compromiso se le preguntó a Lionel Scaloni si con este tipo de compromisos podrá medir verdaderamente el nivel de la ‘albiceleste’ a lo que el estratega dijo que las selecciones del continente sudamericano están demostrando un gran nivel y puso de ejemplo el Perú vs Francia de a Copa del Mundo en Rusia.

“Siempre pongo de ejemplo que Francia salió campeón del mundo y, en la fase de grupos, le ganó 1-0 a Perú, pero ahí nomás. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre porque medida son todas las selecciones con las que jugamos”, dijo Lionel Scaloni en una conferencia de prensa brindada de cara al partido frente a la ‘Canarinha’.

El técnico de Argentina le toma mucha importancia al actual nivel de las selecciones sudamericanas por lo que sabe que ya no puede subestimar a ninguna en los partidos por Eliminatoria o en el Mundial si se diera el caso. Entre estos conjuntos también ha tomado en cuenta a la Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca.

“Medida es Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú. No creo que sean inferiores a los demás. No tengo ninguna duda. Es más, cuando un equipo sudamericano va a un Mundial, es verdad que no han llegado a instancias finalísimas, han llegado a cuartos a semifinales y le ponen las cosas difíciles a los demás”, finalizó Lionel Scaloni.