Ricardo Gareca tuvo un largo paso por Vélez Sarsfield, durante 5 años dirigió a los de Liniers, pero antes estuvo al mando de Universitario de Deportes a quienes sacó campeones del apertura 2008. En el cuadro argentino el ‘Tigre’ pudo entrenar a Lucas Pratto, quien pasó por River Plate y estuvo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

+ La figura de Cienciano que quiere Universitario de Deportes para la próxima temporada

+ Tapia habló sobre su estable presente en el Celta y su nacionalización neerlandesa

+ Las medidas que se darán para la final tras la reunión de la Liga 1 con directivos de Alianza y Cristal

Lucas Pratto en una entrevista con TyC Sports, señaló que Ricardo Gareca fue el mejor técnico que lo dirigió en su carrera: “Marcelo Gallardo es el mejor estratega, pero si tengo que elegir un entrenador en mi carrera, me quedo con Ricardo Gareca”, sostuvo el argentino de 33 años eligiendo al actual director técnico de la Selección Peruana.

El delantero argentino dijo tenerle más cariño a Vélez Sarsfield, pese a que con River Plate tuvo más protagonismo en su carrera: “Hoy, más allá del cariño que tengo por River, soy más hincha de Vélez. Atlético Mineiro y Gimnasia me abrieron las puertas apenas me lesioné. Me incliné por venir por cómo me tratan. Sé que hoy significo algo más para los chicos”.

Lucas Pratto en Argentina jugó por Tigre, Boca Juniors, Unión, River Plate y Vélez Sarsfield. Con el conjunto de Marcelo Gallardo llegó a ganar el máximo trofeo sudamericano, la Copa Libertadores, ganándole a Boca Juniors en esa recordada final jugada en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el atacante marcó el primero para los ‘millonarios’ que terminarían levantando el título.