No le gustó para nada: Carlos Alberto Navarro destruyó a la nueva camiseta de la Selección Peruana

El periodista deportivo, Carlos Alberto Navarro, se mostró disconforme con todo lo que ha pasado en las últimas horas. Muchos señalan que es un comunicado en favor de VIDENA, el cual siempre aprueba lo que pasa en la gestión de la Federación Peruana de Fútbol. Pero con esto, simplemente se cae esa la especulación malintencionada como tal.

Mediante su programa en PBO Radio, El Tigrillo, se mandó contra la nueva camiseta de la Selección Peruana. Sin pelos en la lengua: "La camiseta de la nueva piel, a mí no me gusta, está muy tirada para River Plate. No voy a decir que es un problema, porque para las grandes casas deportivas es una política. Ellos desarrollan una serie de diseños que ya los tiene agendados y simplemente cuando firma con un equipo toman una de esas camisetas que están en el archivo y dicen esta le cae".

Al comentarista deportivo le vino un recuerdo del pasado, para poder justificar su crítica, la cual tomó mayor fuerza de base con esta apreciación: "Recuerdan cuando Nike firmó con Alianza Lima y sacaron una camiseta azul alterna, parecía a una que aparecían en Europa, en un par de equipos más. Entonces, eso es lo que hacen, la ley del mínimo esfuerzo".

Es más, se animó a compararla con un club gigante de nuestro continente, generando la sorpresa entre los presentes del programa deportivo donde conduce. Para Navarro, ha sido un error tras error: "Esta es la camiseta de Perú, identificada más con River Plate que con Perú, por el filo rojo. Si hay algo que conoce, el peruano es la camiseta de River Plate que juega la Copa Libertadores de América".

Finalmente, cerró su monólogo con una frase que sepulta a la nueva marca de La Blanquirroja: "Ojo a la gente de Adidas, Perú es manga larga, si quieres quedar bien, generar un vínculo sentimental con la afición peruana y el recuerdo, pongan la versión de manga larga y van a volar tus camisetas. Otra más, escucha, nada de triángulo, pon el ‘Trébol’ el peruano es hincha de Adidas". ¿Decían que era pro Agustín Lozano? Bastante lejos de eso.