No se quedó callado: Cueva le responde a Butters por penal fallado ante Dinamarca

Christian Cueva ha dado que hablar con el video, que se ha hecho viral, donde le responde al periodista Phillip Butters, quien se habría referido sobre el volante de la Selección Peruana con alusión al penal fallado en el Mundial de Rusia 2018. ‘Aladino’ no se quedó callado y publicó en Tik Tok su descargo contra el polémico comunicador.

El futbolista se pronunció tras lo dicho por Phillip Butters, el periodista prometió regalarle un auto, el que Christian Cueva elija, si es que el volante logra clasificar a la Selección Peruana al Mundial de Qatar 2022. El jugador del Al-Fateh dijo: “Padrino, qué está pasando contigo. Últimamente te me has revelado, te has puesto en la otra vereda. Si tú eres trujillano como yo, comemos shambar, ceviche”, agregó el exmediocampista de Alianza Lima.

Tras la promesa de Phillip Butters, ‘Aladino’ dijo que clasificaría a la Selección Peruana al Mundial y que le tomaba la palabra al periodista, ya que cuando la ‘bicolor’ llegue a Qatar el conductor de PBO tendrá que cumplir lo ofrecido y el futbolista podrá elegir el auto que él quiera, algo que podría poner en aprietos al comunicador.

Por otra parte, el futbolista de la Selección Peruana dejó ver su inclinación por la política con una frase que dijo durante el video: “El APRA nunca muere, métete eso en la cabeza”, sostuvo el volante. Cabe resaltar que tanto Phillip Butters como Christian Cueva son ambos de Trujillo y que el periodista ha tenido una buena relación, de cierta forma, con ‘Cuevita’.

