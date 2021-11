Perú vs. Bolivia: Gareca ya decidió el XI titular por las Eliminatorias a Qatar 2022

Despejó las dudas. Desde la semana pasada, Ricardo Gareca ha tenido que ir evaluando, principalmente, los rendimientos de sus 28 convocados en los entrenamientos formales de la Selección Peruana de cara al encuentro de este jueves contra Bolivia en el Estadio Nacional de Lima.

+ "Familia", el emotivo posteo de Lapadula

Así tener en mayor precisión las condiciones físicas de, por ejemplo, Pedro Aquino, como así decidirse futbolísticamente por uno central u otro en la última línea. Después del último entrenamiento, que fue en el reconocimiento de campo donde estuvo la prensa, parece que el Tigre ya no tiene dudas.

La formación titular para jugar contra Bolivia sería Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzales; Christian Cueva, André Carrillo, Gianluca Lapadula. Claramente, un planteo táctico destinado a buscar desde el pitazo inicial los primeros tres puntos de la Fecha FIFA de noviembre.

Una de las gratas novedades es el regreso de André Carrillo, quien se recuperó justo antes de las jornadas de Eliminatorias y que hasta viene de haber hecho un gol con el Al Hilal de Arabia Saudita. Nada menos que 130 días había estado sin convertir producto de su poca actividad a nivel clubes.

El deseo de todos para hoy: que Lapadula marque por Eliminatorias

En la Copa América, a Gianluca Lapadula le bastaron siete partidos para marcar tres goles con la Selección Peruana y ser una de las revelaciones del torneo. No obstante, en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el delantero todavía no ha podido anotar y justamente de eso habló en la semana: "Creo que faltan los goles. Me siento muy bien físicamente y sería importante ayudar al equipo metiendo goles".