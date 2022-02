Nadie lo tenía con ese ambiente, con esa tonalidad, pero se le escapó la personalidad escondida. Aldo Corzo charló con 'Movistar Deportes' y soltó al detalle, lo que le dijo a James Rodríguez durante el partido entre Colombia vs. Perú. El cual se hizo viral, por la comunicación de señas conocida.

Mucha gente interpretó de todo, con lo que se pudo ver a duras penas. Pero 'El Mazo' no tuvo reproches en revelarlo cuando se le preguntó recientemente. Y lo señaló sin ninguna vergüenza, porque son cosas que pasan en el calor de la competencia, además, de que sirvió para sacarlo un poquito de sus casillas al crack 'cafetero'.

Aldo Corzo comienza así su relato de lo que vivió en aquel instante: "Escúchenme, me han hecho como un millón de memes y bromas con eso. Es más, acabó el partido y hasta mis hermanos me dijeron: ‘¿Qué le dijiste?’. No me dijeron ‘Aldo, bien’, nada. Simplemente me dijeron: ‘¿Qué le dijiste?’".

Explicando también que son cosas muy comunes las que se dicen en los 90 minutos de duelo: "Se dicen cosas en un partido. Él se tira por las puras y a uno le da cólera porque obviamente estás aguantando un resultado superimportante. El partido está caliente, difícil y obviamente te dan ganas de hacerle acordar a su madre, ¿no?".

Finalmente, lo picó y el ex Real Madrid no se calló para nada, al punto de mandarlo bien lejos: "Como no me respondía, quería que me responda... Hasta que lo conseguí”, sumando otra frase más. Y, tras ser repreguntado en qué le contestó James Rodríguez, Corzo sostuvo: “Cállate y cierra ya sabes qué, me dijo". Bien jugado Aldo, ganamos con eso también.