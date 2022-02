Fue el llamado en reemplazar a Christian Cueva por la zona ofensiva en banda izquierda. Pero por lo menos en el primer tiempo eso no está sucediendo y las críticas llueven con justa razón quizás. Raziel García fue el elegido por Ricardo Gareca para hacerse cargo del fútbol, pero no ata ni desata.

El futbolista del Deportes Tolima (Colombia) no apoya en defensa, ni es variante en ataque, eso lo sabe bien Ecuador, que no se toma tiempo ni en presionarlo. Desaparecido absolutamente, cuando toma el balón el hincha ya sabe que no trasciende demasiado. Peor aún en las redes sociales, donde no perdonan a nadie.

Twitter termina siendo en la caja de comentarios una serie de mensajes contra 'El Tigre' por regalarle un tiempo al ex Cienciano del Cusco. Quien nunca dio algo distinto con el balón, y sin él no pesa para nada según mencionan. Hay otros que van mucho más allá.

Señalándolo como un deportista que está siendo considerado solamente por el partido que perdimos ante Brasil, y enamoró a todos con su técnica. Hasta ahora eso no es ejemplo en la cancha, por eso es el punto de las palabras negativas en cada red social de Internet. Una pena, porque prometió en la previa.

ESTADÍSTICAS PERÚ VS. ECUADOR: