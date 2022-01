La Selección Peruana cumplió un día más de entrenamientos en el complejo deportivo de la Videna y esta vez el jugador seleccionado para declarar para los medios fue Renato Tapia, quien milita en el Celta de Vigo. El mediocampista de la ‘Blanquirroja’ dejó en claro que el equipo está mentalizado en conseguir los tres puntos ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

“Estamos enfocados en lo que nos suceda a nosotros, pensamos en sumar los tres puntos y si no se puede no tener goles en contra, eso es determinante en la eliminatoria. “El dos de febrero me veo feliz de lo que hemos logrado y lo que hemos crecido”, aseguró el jugador que milita en LaLiga.

“Veremos cuáles son las pautas para llevar el calor de la mejor manera, el hidratarnos será un punto muy importante para nosotros para contrarrestar el calor. Respirar bien para que no sea tan exhausto el despliegue y mentalizado que debe ser un partido redondo en todas las líneas”, dijo el mediocampista de la 'Blanquirroja' sobre la manera de contrarrestar al conjunto cafetero.

Como se recuerda Renato Tapia viene de recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda, lo que le dio un gran susto a Ricardo Gareca y su comando técnico, pero por fortuna se pudo recuperar rápidamente en las instalaciones del Celta de Vigo. De esta manera, no tuvo ningún inconveniente para ser convocado por el 'Tigre' para los partidos ante Colombia de este viernes 28 de enero a las 4:00 p.m. y ante Ecuador el 1 de febrero a las 9:00 p.m. por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.