La eliminación de Perú del Mundial de Qatar 2022, luego de perder en el repechaje con Australia en los penales, trajo muchas repercusiones, y una de ellas tiene relación con Ricardo Gareca, quien aún no decide su futuro.

El entrenador argentino termina su contrato con la FPF y señaló que a finales de junio va a decir si sigue en la Bicolor o se marcha a otro destino.

De esta situación también se habla en España, porque el periodista Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, conversó con Erick Osores y Gonzalo Núñez sobre el Tigre.

"No puedo apostar por la continuidad o discontinuidad de él porque no he hablado con él y no sé lo que está pensando en estos momentos. Lo que sí te puedo decir es que Gareca se ha ganado el derecho a elegir lo que quiera hacer", dijo el popular estadístico europeo.

No se quedó ahí, porque además indicó que el proceso de Gareca en Perú ha sido muy bueno, pese a la derrota ante Australia en Doha.

"Es un ciclo muy exitoso. Son dos repechaje, uno con clasificación mundialista. Es una final de Copa América, más otra semifinal de Copa América. Creo que Perú en los últimos 50 años no ha tenido un ciclo como este", cerró.