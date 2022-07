¿Ricardo Gareca sí va al Mundial de Qatar 2022? La sorpresiva chance que tiene el ex DT de Perú

La selección peruana se quedó sin entrenador, porque el argentino Ricardo Gareca no llegó a acuerdo con la FPF y decidió no renovar su vínculo, por ende no estará en la banca nacional en el proceso para el Mundial de 2026.

El Tigre tuvo un gran pasar por el país, debido a que llevó a la Bicolor al Mundial de Rusia 2018 y también fue clave en la final de la Copa América que jugó Perú ante Brasil en 2019.

Tan bien le fue a Gareca en tierras incaicas que de inmediato empezó a tener opciones tras su partida, y una de ellas es muy potente, debido a que le da la chance de dirigir en el Mundial de Qatar 2022.

Apenas se supo de su salida de la selección, la prensa mexicana saltó e indicó que la Tri puede seducir al ex estratega de Palmeiras para que sea el nuevo estratega para la cita planetaria que se jugará en Medio Oriente.

En el país azteca están enojados hace mucho tiempo con el nivel del cuadro verde, que es dirigido por el argentino Gerardo Martino, quien pese a las críticas se mantiene firme en el cargo y con contrato vigente.

Si bien el nombre de Gareca sonó en México, la opción es más bien un deseo de gran parte de la prensa de dicho país, que ya no quiere ver más al Tata con el buzo de la selección y desean un cambio antes de Qatar 2022.