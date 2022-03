La Selección Peruana, dirigida por Ricardo Gareca, afrontará la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar a Qatar 2022 y así como se confirmaron varios nombres en la lista, también hubo ausentes, como es el caso de Andy Polo, quien tuvo que retornar al país tras ser despedido por Portland Timbers.

"Lo de Andy Polo tiene que ver estrictamente con lo futbolístico. De lo otro no opino, son temas delicados, no tengo seguridad de los acontecimientos. Por supuesto que me manifiesto en contra de toda violencia, en especial contra las mujeres. Tengo una opinión formada, pero no estoy empapado en profundidad de lo que ha sucedido", dijo el 'Tigre' sobre el caso del nuevo jugador de Universitario.

"No tiene que ver una convocatoria con lo sucedido. No he tenido una comunicación con Andy, está estrictamente en lo futbolístico el seguimiento de Andy porque no ha jugado. Es lo único que puedo expresar", agregó el estratega de la 'Bicolor'.

Como se recuerda, Andy Polo tiene una denuncia por supuestos maltratos físicos hacia su señora esposa, razón que provocó que Portland Timbers resolviera su contrato. Asimismo, a raíz de las investigaciones, la MLS impidióque el peruano forme parte de toda actividad en la liga estadounidense, lo que provocó que el futbolista decida fichar por Universitario al no conseguir un equipo.