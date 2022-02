El pasado 16 de febrero, la FPF oficializó a Gustavo Roverano como nuevo DT de la Selección Peruana Sub-20, con el objetivo de retomar protagonismo y afrontar las siguientes competiciones. Sin embargo, su designación no cayó del todo bien entre los hinchas y diferentes personajes del fútbol, causando más comentarios negativos que positivos. En ese sentido, el uruguayo decidió hablar este jueves para callar a sus detractores.

"Yo tengo ya tiempo viviendo en el Perú y no he escuchado ninguna opinión general de ninguno de los entrenadores que han estado a lo largo de la historia de la sub 20 o sub 17, siempre hay controversia, gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta", reveló el estratega uruguayo en Radio Ovación.

"Esto viene desde el año pasado, inicios de 2021, me llamaron de la Federación que había esta posibilidad, había una serie de evaluaciones y de acuerdo a eso se iba a dictaminar quién era el entrenador. Después hubo una para por la suspensión de los torneos sudamericanos y sobre fin del año pasado se iniciaron unas conversaciones, pasé otro tipo de evaluaciones y me llamaron al final para decirme que había sido designado. Al comando técnico no lo elegí yo, Benítez y Díaz ya estaban en la FPF y Carlos y yo entramos de la misma forma", agregó Gustavo Roverano.

Como se recuerda en marzo del 2021, la FPF decidió no renovarle al contrato a Carlos Silvestri, que en el 2019 estuvo cerca de clasificar con la Selección Peruana Sub-17 a la Copa del Mundo, pero se quedó afuera por un gol. La Selección Peruana Sub-20 no pudo disputar el Sudamericano debido a la pandemia, por lo que el torneo se postergó para el 2023, en Colombia, donde el encargado será precisamente Gustavo Roverano.