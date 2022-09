Todos pensaron que no se animaría a tomar el balón o por lo menos pedirlo en cancha, pero se llenó de voluntad para asumir un reto pendiente. Christian Cueva en el último gol de la Selección Peruana vs. El Salvador anotó desde los 12 pasos. Pateó el penal que fabricó Gianluca Lapadula en la previa, y los fantasmas del pasado aparecieron de forma inmediata.

El gol lo hizo, celebró como un campeón junto a sus compañeros y la gente que colmó el recinto deportivo. Los comentarios masivos fueron aprobatorios porque estaba rompiendo la racha negativa de disparos desde la zona definitiva. 'Aladino' dejaba atrás su trauma con los penales, los cuales lo marginaron del cariño popular, posterior al Mundial 'Rusia 2018'.

Por eso el mensaje de Carlos Galván, quien en 'A Presión' se mandó un discurso poco masivo, pero fiel a su estilo, ácido y sin reparos, cayó de manera sorpresiva: "¿De qué te sirve patear este penal? No te sirve para nada. Lo hubiese pateado allá durante el repechaje ante Australia, no ahora. En este partido, lo hubiese pateado hasta José Carvallo".

'El Negro' no olvida que no se paró en el último partido contra Australia, donde caímos eliminados en el repechaje internacional. Esa imagen no se le borrará de aquí en un tiempo, al parecer, como a tantos compatriotas: "Es muy displicente, solo porque es El Salvador, hace eso, pero si hubiese sido otro amistoso con otro rival que tiene mayor renombre, no lo pide ni loco".

Christian Cueva respondió a 'Movistar Deportes' después del cotejo, sobre ese tema, y explicó: "Para tomar la confianza necesaria, lo que quiero yo es darle lo mejor a mi selección. Es lo que siempre he hecho. No creo que se me juzgue por eso". Seguramente también lo oyó 'El Negro' Galván y despertó su lado frontal. Porque valgan verdades y uniéndonos a ese concepto, nada le costaba dejar a otro patear. Este amistoso ya estaba definido.