El pasado viernes 17 de junio, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, brindó una conferencia de prensa, donde indicó que todavía tendrán el panorama claro, sobre si se queda o no Ricardo Gareca, a aproximadamente a fin de mes.

En ese sentido, el directivo también tocó el punto de la ejecución de los penales, donde se comentaba que no se habían planificado previo al cotejo frente a Australia. De esta forma, Juan Carlos Oblitas fue tajante con la información.

“No ví los penales. Sí he leído sobre que no se prepararon los penales. Eso es mentira. El último día de entrenamiento, con la selección de Costa Rica esperando, se practicaron los penales. Estaban establecidos, o preestablecidos", comentó Juan Carlos Oblitas.

Continuando con su alocución, de esta manera se refirió Juan Carlos Oblitas a los comentarios y rumores de no haber trabajado los penales en la Selección Peruana: "Lógicamente hubo cambios porque Christian Cueva salió acalambrado, André Carrillo también fue cambiado. Hubo cambios, pero todo estaba preparado. Ricardo Gareca lo que más hace es planificar”, aclaró el director deportivo.

Diego Penny, portero de Alianza Atlético en una entrevista con RPP, sacó a la luz lo que conversó con André Carrillo referente a los tiros desde los 12 pasos: “Ayer conversé con André Carrillo por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales, pero no sabían el tema del arquero. El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación”.

Tras esta aclaración de Juan Carlos Oblitas, el tema quedó más que claro en la conferencia de prensa. Donde también indicó que no tienen un plan b, ya que Ricardo Gareca es la única opción, para así renovar el proceso y continuarlo de la mano del estratega argentino que aún dará su respuesta a fines de junio, algo que tiene al país en vilo.