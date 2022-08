Empezando a trabajar en la Selección Peruana, Juan Reynoso ya realizó sus primeros movimientos. Viajando a Arequipa, y estando en el estadio Iván Elías Moreno, el técnico está ahora mismo en México reuniéndose con futbolistas peruanos de la Liga MX.

En ese sentido, y sabiendo que la comunicación será básico para poder extender puentes con la prensa deportiva peruano, Juan Reynoso brindó una entrevista a RPP Deportes donde confesó su deseo de reunirse con Ricardo Gareca, en pro de la retoalimentación.

"Ya me reuní con Aquino y otros jugadores de manera presencial en México. La idea es ir a Argentina para conversar con los que están allá y hablar con Ricardo. Por tiempo y distancia con los demás nos reuniremos por Zoom", destacó Juan Reynoso en charla con RPP Deportes.

Ahora, entendiendo que bajo su línea de trabajo lo que más prioriza Juan Reynoso es la información, la respuesta iría en esa línea: al técnico de la Selección Peruana le importa saber mucho de sus jugadores. Quizá sin entrar en detalles, también existan consultas del corte táctico y estratégico.

Justamente sobre eso también habló Juan Reynoso. Diciendo que no tocará mucho a la Selección Peruana, pues no cree en el "borrón y cuenta nueva", sí mencionó que habrá que defenderse con y sin balón: "Desde nuestra filosofía de juego, intentaremos ir sumando cosas. No creo en el borrón y cuenta nueva. Sobre lo que se ha trabajado agregaremos detalles para que el rendimiento y resultado vayan de la mano", cerró.