Dentro del fútbol peruano hay pocas personas de la capacidad del 'Diamante', Julio César Uribe, quien en su momento fue un crack como jugador, y como entrenador hizo una importante carrera. Pero señalar que está listo para poder suceder a Ricardo Gareca en el liderazgo de la Selección Peruana, puede sonar hasta insólito.

Lo más preocupante es que no lo propusieron algunos periodistas, o amigos personales del popular 'Jeta Jeta'. Si no, él mismo en una conversación con 'Radio Exitosa' sugirió esta idea, ante la consulta hecha por el periodista Nicolás Lucar. Quien entendió su concepto previo, antes de soltar la afirmación que leeremos a continuación.

Cuando se le preguntó a Uribe sobre el próximo DT, esto dijo: "Yo estoy para servir, creo que todavía puedo ser útil (…) Yo soy deportista, he recorrido el mundo y, obviamente, tengo que haber aprendido, tengo mis valores en el lugar que corresponden para poder transmitirlos y ser ese generador desde la cancha que en algún momento dirigiendo a la Selección generé una sonrisa que por tiempo no se pudo sostener".

De la misma manera, minutos antes había dado su descargo por la salida del 'Tigre': "Lamento la no continuidad y saludo el gran trabajo que ha hecho Ricardo (Gareca), porque le devolvió la sonrisa a un país, que no lo hacía desde hace 36 años. Ahí ya tiene un mérito inolvidable, así que con ese legado que deja al próximo responsable, hay que apoyarlo para que busque sostener esa sonrisa".

Finalmente, dejó un consejo para quien llegue a VIDENA para suplantar al 'Flaco', si no termina siendo él: "(El nuevo técnico) No tiene nada que inventar, tendrá su forma de interpretar, ver o sentir el fútbol, como es lógico (…) la forma de jugar de nuestra selección en siete años es muy difícil de cambiar. Primero defender bien, luego atacar o contraatacar. Pueda que el próximo DT no lo sienta así y quiera ser propositivo, cosa que en un momento quiso hacer Ricardo (Gareca), los números azules se transformaron en rojos, corrigió y llegó a donde nosotros ya conocemos".