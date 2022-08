El ex mundialista en España 1982 Salvador Salguero habló del paso por el Tigre en el cuadro nacional, recalcando que le faltó dejar una estructura definida para las siguientes generaciones.

Ex seleccionado peruano repasa a Ricardo Gareca y lo critica: "No dejó enseñanza"

La selección peruana empieza a vivir un nuevo proceso, porque se fue Ricardo Gareca, y ahora quien lleva las riendas del equipo nacional como entrenador es Juan Reynoso.

Ya con el Tigre lejos de Lima, empiezan las primeras grandes críticas para el argentino, pese a que llevó a la Bicolor al Mundial de Qatar 2018 y a la final de la Copa América 2019.

Uno que conoce la interna de la selección es Salvador Salguero, defensa que jugó el Mundial de España 1982, quien criticó el trabajo de Gareca en el combinado patrio.

"No dejó enseñanza. Para mí le faltó eso. No tomó la responsabilidad de hacer las cosas distintas. Yo que he sido en el tiempo de Marcos Calderón, es otra cosa. Mira esos años que pasaron y el recuerdo siempre lo tendremos nosotros", dijo a radio Ovación.

El ex defensor, además, tuvo palabras para Juan Reynoso, en quien confía de cara a las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

"Yo pienso que va a hacer un buen trabajo porque se le nota la personalidad que tiene", agregó Salvador Salguero.