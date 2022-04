Sobrino del 'Cuto' jugará en la Sub 20 de Estados Unidos: "No he recibido ningún llamado de Perú"

Quembol Guadalupe es una de las jóvenes promesas para una posible Selección Peruana. El defensor central ya ha sido convocado por la Sub 20 de la ‘Bicolor’ donde fue Sparring de los dirigidos por Ricardo Gareca previo a los partidos frente a Jamaica y Panamá. El sobrino de Luis ‘Cuto’ Guadalupe actualmente juega en el Orlando City B y fue convocado para la Sub 20 de Estados Unidos donde aceptó el llamado. El futbolista de 18 años declaró sentirse dolido por no haber recibido, nuevamente, la convocatoria de la ‘Bicolor’.

+ No aparece Piero Quispe: los 5 peruanos sub 20 más valiosos del mercado

+ No fue convocado por Gareca para las últimas Fecha FIFA y confiesa: "Fue un golpe muy duro"

+ Boca Juniors mira de reojo a Ricardo Gareca

"Yo no he recibido ningún llamado ni consulta por la Sub20 peruana. Me duele porque desde que regresé del sparring no se han comunicado conmigo. No he recibido ningún llamado, nada", agregó el futbolista que firmó por el Orlando City a inicios del 2022, donde actualmente se desempeña y viene destacando defensor central de 1.90 m.

"Mucha gente pensará que yo he rechazado a la 'Blanquirroja', pero la verdad no es así. Estados Unidos me invitó y no puedo cerrarles las puertas”, declaró Quembol Guadalupe en una entrevista con DirecTV Sports Perú. El futbolista que vistió la ‘Blanquirroja’ ahora se pondrá la casaquilla en la Sub20 americana y emprenderá una nueva aventura en su carrera deportiva.

Cabe mencionar que Quembol Guadalupe nació en New Jersey - Estados Unidos, pero también cuenta con la nacionalidad estadounidense. El sobrino del exfutbolista Luis Guadalupe todavía no tiene claro a qué selección representará si es que llega a recibir el llamado de ambas escuadras absolutas. De momento, su carrera viene viento en popa en el Orlando City B y se espera que en un futuro no muy lejano pueda ascender al primer equipo donde se desempeña Pedro Gallese.